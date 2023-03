Najgorsze stylizacje tygodnia. Paris Hilton i jej mama celowały w róż, ale spudłowały

Porzekadło "co za dużo to niezdrowo" można odnieść także do mody. Niestety maksymalizm często trudno jest obronić. W tym tygodniu kiepsko wypadła Paris Hilton, której ostatnie wybory stylizacyjne są prawdziwą sinusoidą. Publiczne wyjście zaliczyła także jej mama, lecz nie określimy go mianem udanego.