Paris Hilton znów zaskoczyła. Odtworzyła swój kultowy look sprzed 20 lat

21 lat później Paris Hilton postanowiła odtworzyć ten look. Nie zabrakło jednak drobnych modyfikacji. Przede wszystkim celebrytka zrezygnowała z ciemnego makijażu oczu, a włosy zostawiła rozpuszczone. Podobnie, jak dwie dekady temu stylizacja bazowała na srebrnej, połyskującej sukience, lecz ten model opinał ciało. Hilton dobrała do tego szeroki, srebrny choker, by jeszcze bardziej upodobnić się do siebie sprzed 20 lat.