Najgorsze stylizacje tygodnia. Paris Hilton oderwana od rzeczywistości

Poprosimy o płaszcz dla tej pani

Ashley Roberts to wokalistka, która niegdyś była członkinią zespołu The Pussycat Dolls. Gwiazda opublikowała w sieci zdjęcia, na których pozuje w "nagiej sukience". Określenie to wydaje się być szczególnie trafnym w przypadku fioletowej kreacji zbudowanej z mocno okrojonych skrawków materiału. Jeśli ktoś zastanawia się, gdzie kończy się seksowny styl, a zaczyna tandeta – to właśnie tutaj.