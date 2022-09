Zauważyli to u Gwen Stefani. Jej wygląd komentują też lekarze

Dr Jason Pozner stwierdził jednoznacznie, że "u Gwen Stefani nie zastosowano żadnych drastycznych zabiegów chirurgicznych". Podejrzewa jedynie botoks, ale komentatorzy nie odpuszczają. "To smutne, że kiedy patrzy w lustro, nie widzi tego, co dostrzegają inni ludzie", "Jest nie do poznania. I to nie jest komplement", "Jestem załamana tym, co ze sobą zrobiła" - czytamy pod nagraniem z ostatniego występu w talk show. Najbardziej zainteresowana nadal nie komentuje plotek, do czego ma przecież prawo.