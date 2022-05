To definitywny koniec małżeństwa Opozdy i Królikowskiego? Do sądu wpłynął pozew rozwodowy

Joanna Opozda i Antek Królikowski prowadzą osobne życia

Joanna Opozda jakiś czas temu udzieliła pierwszego wywiadu po porodzie, w którym nie omieszkała dogryźć między wierszami swojemu, już wkrótce, byłemu mężowi. "Vincent to nocny marek, lubi sobie głużyć i pokrzyczeć, zwłaszcza w nocy. (…) Chodzę niewyspana, ale... taka kolej rzeczy. Każdy rodzic przez to przechodzi. Oczywiście każdy, który zajmuje się swoim dzieckiem" – powiedziała na łamach "Party". Wyznała również, że musiała wrócić do pracy, by móc utrzymać rodzinę.