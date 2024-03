Najlepsza kiełbasa do żurku. Inna w święta to strata pieniędzy

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej kiełbasy do żurku, należy wiedzieć, że istnieją dwie szkoły podania tej zupy z białą kiełbasą. Dlatego też trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy surowa, czy parzona będzie lepsza do dania, które planujesz przygotować. Pierwsza z nich sugeruje dodanie mięsnej wstawki do talerza, w czym świetnie sprawdza się kiełbasa parzona. Druga opcja polega na gotowaniu zupy wraz z kiełbasą, gdzie najlepiej wybrać surową. W trakcie gotowania kiełbasa rozpada się, dodając aromatu do żuru. Warto pamiętać, by wędlina była jak najlepszej jakości i ze sprawdzonego źródła.