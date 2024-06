Najlepsza zupa na upały. Gotowa w kilka minut

Cała Polska mierzy się aktualnie z trzydziestostopniowymi upałami . W takie dni warto nie odsłaniać rolet, by nie nagrzewać pomieszczeń, w których przebywamy, i oczywiście pamiętać o nawodnieniu (nawet do 4-5 litrów na dobę). Noszenie naturalnych, przewiewnych tkanin również będzie rozsądnym rozwiązaniem.

Ogórki umyj, obierz, wytnij gniazda nasienne i pokrój na niewielkie kawałki. Cebulę i czosnek obierz i pokrój na kawałki. Wszystkie te składniki wrzuć do blendera, zalej zimną maślanką i miksuj aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Fetę także możesz zblendować z resztą lub pokroić na drobne kawałeczki i dosypać do zupy. Całość dopraw do smaku. Możesz przyozdobić listkami mięty lub pistacjami. Chłodnik jest gotowy do spożycia, choć najlepiej dać mu godzinę w lodówce na schłodzenie i "przegryzienie się" składników.