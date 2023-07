Najlepsze i najgorsze stylizacje tygodnia. Megan Fox tym razem przesadziła?

Winnie Harlow i jej syreni styl

Obserwując świat show-biznesu nietrudno zauważyć, że moda na prześwity, siateczki i "nagie sukienki" ma się świetnie. Jednak czy można przesadzić w podążaniu za trendami? Oczywiście. Winnie Harlow w kreacji wydzierganej z beżowej dzianiny i ozdobionej rozgwiazdami wyglądała niczym syrena złapana w sieć i to nie w tym dobrym znaczeniu. Torebka w kształcie złotej muszli jeszcze wzmocniła efekt. Jeśli modelka nie szła na event o podmorskiej tematyce, to jej look tym razem zaliczymy do wpadek.