Najlepsze stylizacje tygodnia. Grażyna Torbicka jak zwykle z klasą

Właśnie zeszła z motoru?

Jeśli chodzi o modę, to Margaret jest bezkompromisowa i lubi eksperymentować. Wszystko wskazuje na to, że spodobał jej się najnowszy trend na styl motocyklowy. Lecz piosenkarka nie ograniczyła się jedynie do kurtki "biker", a założyła cały zestaw, włącznie ze spodniami i rękawiczkami, zdominowany przez odcienie niebieskiego. Dobrała do tego buty na masywnych podeszwach oraz nietypową torebkę.