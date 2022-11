Najlepsze stylizacje tygodnia. Marina Łuczenko-Szczęsna w zjawiskowej kreacji

Marina założyła jasnoszarą suknię, której lejący się materiał sięgał do samej ziemi i pięknie odbijał światło. Kreacja odznaczała się zabudowanym dekoltem, który przechodził w jeden rękaw. Druga ręka pozostała odsłonięta. Celebrytka dodała do tego srebrne kolczyki i pierścionek do kompletu, a także pomalowała paznokcie na srebrny kolor. Nic dodać, nic ująć.