Najlepsze stylizacje tygodnia. Marta Dyks jak muza Coco Chanel

Chociaż z zasady skóra ze skórą bywa ryzykowna, a spódnica mini skraca optycznie sylwetkę w towarzystwie arcytrudnej długości botków sięgających połowy łydki - zupełnie nam to nie przeszkadza. Teatralny wydźwięk stylizacji wzmacnia zbudowana z cekinów koszula z bufkami oraz łańcuszki zapięte tuż pod kołnierzykiem. Ten look to triumf lat 80. i historia dziewczyny lubiącej od czasu do czasu posłuchać pierwszych singli Madonny.