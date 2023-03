Najlepsze stylizacje tygodnia. Natalia Lesz niczym gwiazda Hollywood

Natalia Lesz w opływowej bieli

Natalia Lesz pokazała klasę. Na gali Top Seriale 2023 zorganizowanej przed redakcję Wirtualnej Polski zaprezentowała się w białej, asymetrycznej sukni sięgającej do kostek. Krój z lekko zwężaną talią pięknie podkreślał sylwetkę. Kreacja odznaczała się jednym rękawem, lejącym się golfem oraz rozcięciem eksponującym nogę. Aktorka dodała do tego złote sandałki na szpilkach i pasujące do nich kolczyki. Nic dodać, nic ująć. Wyglądała jak wzięta z czerwonego dywanu w Hollywood.