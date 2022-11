Najlepsze stylizacje tygodnia. Paulina Sukut-Jeżyna postawiła na ciekawą formę

Ten tydzień był raczej tygodniem zadumy i nie obfitował w wiele show-biznesowych imprez. Jednak swoje finały miały dwa programy z ramówki Polsatu – "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" oraz "Hell’s Kitchen". Ponadto odbyła się premiera czwartej części "Listów do M". Które gwiazdy zabłysły na tych wydarzeniach?