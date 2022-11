Najlepsze stylizacje tygodnia. Tatiana Okupnik w eleganckiej bieli

Tatiana Okupnik cała na biało

Jurorka plebiscytu #Wszechmocne, Tatiana Okupnik, zachwyciła na gali WP Kobieta, który odbył się 17 listopada w warszawskim Hotelu Bristol. Wokalistka postawiła na biały, nieco oversizowy garnitur z mocno zarysowaną linią ramion w marynarce oraz nogawkami spodni, które rozszerzały się ku dołowi. Nie był to jednak gładki garnitur. Odznaczał się delikatnymi, pionowymi paseczkami. Artystka dobrała do tego czarne szpilki w zgodzie z podstawowymi zasadami stylizacji. Chodzi o pełne buty do długiego rękawa oraz ich kolor, który ma korespondować z odcieniem włosów.