Najlepsze stylizacje tygodnia. Viki Gabor zdeklasowała inne gwiazdy

Viki Gabor śledzi trendy

Viki Gabor znalazła się wśród plejady gwiazd na wiosennej ramówce TVP. 15-letnia piosenkarka nie zawiodła, jeśli chodzi o stylizację. Na czerwony dywan wniosła świeżość i odwagę młodego pokolenia. Gabor miała na sobie przylegające do ciała, czarne body w stylu sportowym, które połączyła ze srebrnymi, metalicznymi spodniami z ciekawymi rozcięciami u kostek. Świat mody już wie, że to właśnie srebro będzie rządziło w 2023 roku. Gwiazdy już noszą metaliczne kozaki na co dzień, a na wielkie gale błyszczące kreacje.