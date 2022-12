Najlepsza na skórę i stres. Ta roślina to azjatycki numer jeden

Francuzki radzą, jak się ubierać. Skandynawki podpowiadają, jak żyć. A Azjatki pokazują, jak pielęgnować skórę twarzy i dbać o młody wygląd. Właśnie dlatego coraz głośniej mówią o roślinie, której na imię pandan. Co to takiego? To pochutnik, który działa lepiej niż niejeden lek, a ponadto świetnie sprawdza się w roli kosmetyku. Pachnie tak, że chciałoby się go zjeść. Ale Azjatki zdecydowanie częściej karmią nim skórę.