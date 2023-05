Najlepszy sposób na perz. Oporny chwast już nie odrośnie

Perz — pochodzenie, właściwości

Perz właściwy to gatunek byliny należący do rodziny wiechlinowatych. Rośnie na żyznych glebach, pomiędzy plonami. Najczęściej pojawia się tam, gdzie rośnie kukurydza, rzepak czy truskawki. To bardzo odporny chwast, który wytrzymuje każdą zmianę temperatury i każde warunki pogodowe. Rozrasta się szybko i równie szybko się rozmnaża. Rosnąc pobiera z gleby wodę i cenne składniki odżywcze, co negatywnie wpływa na plon.