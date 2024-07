Najlepszy superowoc. Leczy najbardziej kosztowne choroby XXI wieku

Aronia, nazywana superowocem, zyskała na popularności w ostatnich latach dzięki swoim niezwykłym właściwościom zdrowotnym. Polska jest jednym z największych jej producentów, co sprawia, że mamy niezwykle łatwy dostęp do tego wyjątkowego owocu. Według danych Pierwszego Portalu Rolnego w naszym kraju produkuje się nawet 75 proc. światowych zasobów aronii.

Jest szczególnie polecana osobom borykającym się z cukrzycą i nadciśnieniem. Pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi oraz w regulacji ciśnienia. Dzięki zawartości cennych składników, takich jak witamina C, E, PP i B12, ma pozytywny wpływ na zdrowie naczyń krwionośnych.

Sok z aronii warto podawać dzieciom od dziewiątego miesiąca życia, aby wzmacniać ich układ odpornościowy i chronić przed przeziębieniem. Kobiety w ciąży mogą również go pić, jednak warto zwrócić uwagę na jego skład, aby unikać nadmiernej ilości cukru.

Aronia może być spożywana na surowo, jednak jej cierpki smak nie każdemu przypadnie do gustu. Istnieje jednak wiele sposobów na włączenie jej do codziennej diety.

Soki i koktajle: Świeży sok z aronii jest doskonałym dodatkiem do koktajli owocowych i warzywnych.

Dżemy i konfitury: Domowe dżemy z aronii to pyszny sposób na korzystanie z jej zalet.

Suszone owoce: Suszone owoce aronii można dodawać do musli, jogurtów lub jako zdrową przekąskę.

Sałatki: Świeże owoce aronii mogą być ciekawym dodatkiem do sałatek, nadając im lekko kwaskowaty smak.

