Najmodniejsza fryzura z lat 80. wraca do łask. Gwiazdy już ją noszą

Jak stworzyć "wet look"?

Mokra włoszka wcale nie jest skomplikowana i bez problemu możesz ją wykonać w domu. Wystarczy użyć odpowiednich kosmetyków i ułożyć włosy. Jak osiągnąć efekt "wet look"? W mokre kosmyki włosów wetrzyj sporą ilość produktu do stylizacji — piankę do włosów, maskę lub spray.