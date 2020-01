WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Joanna Kobylańska 2 godziny temu Najmodniejsze kolory włosów. Nowa fryzura w pięknym odcieniu Jeszcze niedawno w koloryzacji głównymi trendami były różne odmiany balayage'u, ale tym razem do najpopularniejszych odcieni należą zdecydowane oraz czyste barwy. W nadchodzących sezonach przede wszystkim na plan wysuwa się dogłębna pielęgnacja włosów, a dopiero później koloryzacja. Włosy są wizytówką każdej kobiety, dlatego warto najpierw o nie zadbać i dopiero później wybrać jedną z inspiracji spośród poniższych propozycji kolorów. Fryzury na sezon jesień/zima 2019. Zapoznaj się z najnowszymi trendami i zadbaj o swoje włosy (123RF) Zmiana koloru włosów to jedna z najpopularniejszych metod przejścia metamorfozy. Wiele kobiet chętnie decyduje się na przefarbowanie, szczególnie, gdy można wybrać najmodniejsze kolory. W nadchodzącym sezonie odchodzi się od wielobarwnych pasemek czy ombre/sombre. Tym razem do nowych trendów we fryzjerstwie można zaliczyć jednolite farbowanie na całej długości pasm. Pielęgnacja włosów przed farbowaniem Nim zdecydujesz się na nowy i modny kolor włosów, koniecznie zadbaj o kondycję swoich pasm. Dobrze wybieraj szampon dostosowany do potrzeb skóry głowy oraz włosów, a także wybierz odżywkę, która wzmocni twoje kosmyki i przygotuje do ewentualnej zmiany koloru. Przynajmniej 2-3 razy w tygodniu stosuj głęboko odżywiające maski do włosów, aby uzupełnić całą pielęgnację. Co jakiś czas podcinaj końcówki, dzięki czemu twoje włosy szybciej się zregenerują. Gdy o to zadbasz, możesz śmiało wybrać się do fryzjera po nowy kolor. Modne kolory włosów – wersja kontrastowa Choć stopniowo odchodzi się od baleyage'u, to pewne elementy pozostają niezmienne w najnowszych trendach w koloryzacji. Do awangardowych rozwiązań należy wybór boba lub long boba i skorzystanie z dwóch wyrazistych oraz kontrastowych kolorów włosów. Odważne połączenia kolorystyczne są świetnym pomysłem, gdy lubisz nietuzinkowe metamorfozy. Nie musisz decydować się na przebijany czernią blond, wystarczy, że pofarbujesz swoje końcówki na soczysty modny różowy kolor. Zobacz także: Sposoby na elektryzujące się włosy. Z nimi jesień nie będzie straszna Modne kolory włosów – miodowy blond Spośród najbardziej modnych blondów w 2020 roku jest tzw. tumeric latte czy honey blonde. Charakterystyczne złociste tony mieszają się z odcieniem brzoskwini, więc skutecznie ocieplają cerę oraz pasuję do wszystkich typów karnacji. Miodowy blond dominuje w wielu stylizacjach fryzjerskich, ponieważ ciepła kolorystyka wspaniale podkreśla urodę oraz dodaje twarzy wypoczęty wygląd. Nawet, jeśli nigdy nie miałaś na głowie jasnych włosów, tumeric latte może cię przekonać do zmiany decyzji. Dzięki nowemu kolorowi włosów twoje policzki będą miały zdrowszy koloryt. Modne kolory włosów – odcienie rudości Jeśli zawsze marzyłaś o rudawych włosach, teraz będziesz miała niezwykłą okazję. W najnowszych trendach wiosennych na 2020 rok kolejną modną barwą jest właśnie rudy. W przypadku, gdy nie jesteś na tyle odważna, aby wybrać rdzawą czerwień, możesz zdecydować się na rudawy brąz, zwany auburn hair. Wykazuje się mniejszą oczywistością niż typowy brąz, ale jednocześnie wprowadza ogniste tonacje. Podobnie, jak poprzednie propozycje, tak i auburn hair doskonale sprawdzi się praktycznie przy każdej karnacji. Jeśli nie chcesz zbyt radykalnej zmiany, pomyśl o tym ciekawym i ciepłym kolorze włosów.