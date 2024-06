Najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne na wiosnę-lato 2024. Zainspiruj się gwiazdami

Wiele lat temu były jedynie dodatkiem, na który mało kto zwracał uwagę. Dziś odgrywają jednak kluczową rolę w stylizacjach, które potrafią niekiedy całkowicie odmienić - w pozytywnym tych słów znaczeniu. Według sondażu* przeprowadzonego we współpracy z WP abcZdrowie w marcu 2023 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, aż 64 proc. ankietowanych Polek uznało, że to właśnie one dodają im pewności siebie. W jaki sposób?

Zdaniem stylistki Joanny Kopaczyńskiej, odpowiednio dobrane do stylizacji okulary przeciwsłoneczne wystarczą, aby ze "zwyczajnej" stała się taką, którą wywoła "wow".

- Sezon wiosna-lato 2024 przynosi nam różnorodność trendów w okularach przeciwsłonecznych, które zaspokoją wszelkie gusta i style. Niezależnie od tego, jaki styl preferujemy, każdy z nas znajdzie coś dla siebie - stwierdza Joanna Kopaczyńska.

Kwadratowe okulary w stylu retro

Mówiąc o najmodniejszych obecnie modelach okularów przeciwsłonecznych, Joanna Kopaczyńska zaczyna od kwadratowych w stylu retro, które zostały zaprezentowane m.in. na pokazach Gucci oraz Toma Forda. Ich fanką jest aktorka Anne Hathaway.

Anne Hathaway w kwadratowych okularach w stylu retro © Getty Images | Marc Piasecki/Getty Images

- Powracają w wielkim stylu, nawiązując do nostalgii lat 70. i 80. Ich geometryczne kształty dodają charakteru i są idealne dla osób lubiących wyraziste dodatki - oznajmia stylistka.

- W tym sezonie domy mody Gucci i Tom Ford kontynuują swoją miłość do stylu retro, prezentując kolekcje inspirowane vintage, lecz w odświeżonej, aktualnej odsłonie. Podobne odpowiedniki znajdziemy jednak też w sieciówkach, takich jak Zara - dodaje.

Okulary awiatory

- Klasyka gatunku, która nigdy nie wychodzi z mody - mówi Joanna Kopaczyńska o zawsze modnych (a tym samym bezpiecznych pod względem wystylizowania) okularach "awiatorach". Ich wielbicielką od lat jest m.in. aktorka Julia Roberts.

Jak dodaje stylistka, to ponadczasowy model okularów przeciwsłonecznych, który z biegiem lat stał się symbolem stylu i wygody.

- A styl i wygoda są promowane w tym sezonie przez większość domów mody - z Ray-Ban na czele. To w końcu ta marka jest synonimem tego kształtu oprawek - zauważa.

Julia Roberts w awiatorach © Getty Images | Jeffrey Ufberg

Okulary "kocie"

O "kocich" okularach można by śmiało powiedzieć, że to "klasyka wśród klasyków". Aktorka Katarzyna Cichopek jest jedną z gwiazd, które wybierają je bardzo często.

- To kolejny trend w tym sezonie i mam wrażenie, że razem z awiatorami to klasyk, który nie wychodzi z mody. Jest synonimem elegancji - oznajmia Joanna Kopaczyńska.

Katarzyna Cichopek w "kocich" okularach © Instagram | katarzynacichopek

Zmysłowy kształt "kocich" okularów przeciwsłonecznych pasuje zarówno do codziennych, jak i wieczorowych stylizacji. Domy mody, promujące ten trend w tym sezonie, to m.in. Prada i Saint Laurent. Podobną stylistykę znajdziemy też w H&M.

Okulary ze szylkretowymi oprawkami

- To elegancka opcja, która dodaje klasy każdej stylizacji - mówi Joanna Kopaczyńska.

- Ich charakterystyczny wzór jest uniwersalny, w związku z czym pasuje do różnych kształtów twarzy. Burberry i Chanel to tylko dwa spośród kilku domów mody, które promują ten trend w sezonie wiosna-lato 2024. Wprowadzając szylkretowe oprawki do kolekcji, łączą klasykę z nowoczesnością - tłumaczy stylistka w rozmowie z WP Kobieta.

Jak zdradza, podobne, ale tańsze propozycje znajdziemy np. w sieciówce Mango. Z czym najlepiej je łączyć? Warto zainspirować się chociażby włoskim lookiem Dakoty Johnson.

Dakota Johnson w okularach ze szylkretowymi oprawkami © Getty Images | MEGA

Wąskie okulary nawiązujące do stylu lat 2000.

Trend, który pojawił się już w zeszłym roku i od razu zdobył serca fanek i fanów mody. Wyjątkowo często pojawia się w stylizacjach modelki oraz influencerki Hailey Bieber.

- Dzielnie utrzymuje się na swojej wysokiej pozycji. Jest bardzo twarzową propozycją dla miłośników stylu i komfortu w jednym. Wypromowany przez dom mody Celine, dziś jest widoczny w kolekcjach większości projektantów, którzy weszli w modę "uliczną" - mówi Joanna Kopaczyńska.

Hailey Bieber i wąskie okulary © Instagram | haileybieber

Okulary w stylu oversize

- Tak, jak marynarki ten trend dotarł także do akcesoriów, w tym okularów przeciwsłonecznych - informuje Joanna Kopaczyńska w rozmowie z WP Kobieta.

Jak mówi, duże, przeskalowane okulary przeciwsłoneczne to trend, który zyskuje w sezonie wiosna-lato 2024 na popularności. Na wybiegu pojawił się m.in. u Versace czy Fendi. Fanki mody, które szukają tańszych opcji, znajdą go jednak w wielu sieciówkach. Tak, jak u Julii Wieniawy, doskonałą opcją będzie połączenie ich z chustką na głowie.

Julia Wieniawa w okularach typu oversize-awiator © Instagram | juliawieniawa

Okulary futurystyczne

"Last, but not least (ang. ostatnie, ale nie mniej ważne)". Okulary futurystyczne (także w wersji XXL) to propozycja zarówno dla wielbicieli mody, jak i osób, które lubią z nią eksperymentować. Przykład? Aktorka Ada Fijał i wokalistka Margaret, które pod względem wyborów modowych zdecydowanie wyróżniają się wśród polskich gwiazd.

- To propozycja dla odważnych. Nietypowe kształty i nowoczesne materiały są kluczowymi cechami tego trendu, promowanego obecnie m.in. przez Balenciagę i Givenchy. Marki te są już doskonale znane z awangardowych projektów, które często wyprzedzają swoje czasy - podsumowuje stylistka Joanna Kopaczyńska.

Ada Fijał w okularach futurystycznych © Instagram | adafijal

Margaret w okularach futurystycznych © Instagram | margaret_official

Aleksandra Lewandowska, dziennikarka Wirtualnej Polski

*Sondaż "Polki - zdrowe spojrzenie" został przeprowadzony we współpracy z WP abcZdrowie 30 marca 2023 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI wśród 600 kobiet w wieku powyżej 25 lat, zamieszkujących na terenie Polski.

