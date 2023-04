Takich okularów nie kupuj. Wiele osób popełnia ten błąd

- Wiele osób sądzi, że oznaczenia "0, 1, 2, 3 i 4" to stopień ochrony przed promieniowaniem UV. W rzeczywistości cyfry te oznaczają stopień zabarwienia szkieł. Co istotne, kategoria "czwarta" to ponad 90. proc. zaciemnienia i takich szkieł nie powinno się stosować podczas prowadzenia pojazdu, ponieważ możemy nie wyczuć odległości i doprowadzić do wypadku — podkreśla.