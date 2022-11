Najmodniejszy kolor w tym sezonie. Katarzyna Cichopek już w nim chodzi

Chwilowym lub bardziej długotrwałym trendom w świecie mody podlegają nie tylko kroje i fasony ubrań, ale także kolory. Latem tego roku za sprawą marcowego pokazu nowej kolekcji Valentino królował intensywny róż. Jednak 2022 należy do innego koloru, który stworzyli eksperci Instytutu Pantone mieszając ze sobą błękit, czerwień i przede wszystkim jagodowy fiolet. W ten sposób powstał kolor Very Peri. To stosunkowo jasny, lecz posiadający intrygującą głębię odcień fioletowego. Gwiazdy, które chcą podążać za trendami, już ubierają się w kolor Very Peri i całkiem nieźle im to wychodzi.