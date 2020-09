Najnowsze zdjęcia Celine Dion. Fani są zaniepokojeni jej wyglądem

Przez kilka ostatnich miesięcy temat wyglądu Celine Dion nie schodził z pierwszych stron gazet i portali. Zastanawiano się, dlaczego gwiazda tak drastycznie schudła i czy jest to spowodowane chorobą. I choć na moment piosenkarka uciszyła plotki, to znów znalazła się pod obserwacją. Fani znaleźli bowiem kolejny dowód świadczący o tym, że w jej życiu nie wszystko jest w porządku.

Najnowsze zdjęcia Celine Dion

Nie tylko to było powodem, przez który obiektywy paparazzi zwrócone były w jej stronę. Gwiazda przez kilka ostatnich lat drastycznie schudła. Odpowiadając na pytania, dotyczące jej wyglądu starała się dementować plotki. "Czy coś jest nie tak z moim ciałem?" - zapytała Dion dziennikarkę "Entertainment Tonight" przeprowadzającą z nią wywiad. Wokalistka stwierdziła wówczas, że przez wiele lat była na celowniku mediów i obyła się już z krytyką, jaka spotyka ją w show-biznesie. "Jeśli nie chcesz być krytykowanym, to jesteś w złym miejscu. Podchodzę do tego pozytywnie. Zostawiam za sobą wszystko, co nie jest dla mnie dobre" - przyznała. Dodała też, że ćwiczy balet, dużo się rozciąga, a uprawianie sportu korzystanie wpływa na jej ciało, umysł i duszę.