Zrobiła jej manicure na czerwony dywan w Cannes. Anja Rubik i "press on nails"

Anja Rubik pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Cannes 2024. Jak się okazuje, kropką nad "i" w jej pierwszym looku z czerwonego dywanu były paznokcie "press on nails" wykonane przez polską stylistkę Patrycję Jewsienię. Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą?

Patrycja Jewsienia jest znaną stylistką paznokci, która współpracowała z Julią Wieniawą, jeśli chodzi o wystrzałowy manicure do odcinków na żywo "Mam talent". Ponadto może poszczycić się wykonaniem stylizacji na paznokciach Emily Ratajkowski, gdy modelka przyjechała do Polski, by zrobić kampanię CCC. Nic dziwnego, że zyskuje coraz większą popularność. Ostatnio podjęła się kolejnego wyzwania. Celem był Festiwal Filmowy w Cannes 2024.

Anja Rubik z manicurem polskiej stylistki

W sobotę, 18 maja, na czerwonym dywanie w Cannes i premierze filmu "Emilia Perez" pojawiła się Anja Rubik – oczywiście w eleganckiej, posągowej, czarnej sukni z metką Saint Laurent. Uzupełnieniem looku był makijaż z ciemnoczerwonymi ustami oraz manicure w odcieniu bordowym, a nawet wpadającym w brąz. Jeśli chodzi o kształt, na zdjęciach nietrudno zauważyć krótkie migdałki.

Anja Rubik na czerwonym dywanie w Cannes © East News | Vianney Le Caer

Co to są "press on nails"?

Patrycja Jewsienia pochwaliła się w sieci swoją pracą, uchylając jednocześnie rąbka tajemnicy. Okazuje się, że nie była to klasyczna hybrydowa stylizacja. Manicurzystka użyła bowiem "press on nails". Inaczej nazywa się je tipsami, naklejkami czy sztucznymi paznokciami, które są znacznie łatwiejsze w obsłudze.

Co więcej, paznokcie "press on" były hitem w czasie pandemii COVID-19, gdy salony manicure pozostawały zamknięte. Taką stylizację można było swobodnie zrobić w domowym zaciszu, bo cały wic polega na tym, by przykleić po prostu gotowe formy do płytek paznokci.

