Najpiękniejsze kreacje z Opola. Zapisały się w historii festiwalu

Natalia Szroeder, 2017

Natalia Szroeder, która obecnie znana jest z zamiłowania do ekstrawaganckich stylizacji, w 2017 roku w Opolu postawiła na minimalizm w najlepszej odsłonie. Piosenkarka wybrała zwiewną suknię wykonaną z kilku warstw krwistoczerwonego szyfonu lub innej jemu podobnej tkaniny. Kreacja odsłaniała ramiona, za to spływała ku samej ziemi. Dobrany do niej cienki paseczek podkreślił talię.