Najpierw bajka, później koszmar. Tak jej życie zmienił związek z "bankierem Putina"

Tołstoj dołączyła z dziećmi do męża. Ich związek czekał poważny kryzys

Agenci federacji rosyjskiej wciąż mieli na oku całą rodzinę Pugaczowa. Małżonkowie zaczęli się kłócić. Podczas jednej z awantur Siergiej zabrał kobiecie paszport. To właśnie wtedy zdała sobie sprawę, że przy mężczyźnie nie jest bezpieczna. Na wiosnę 2016 roku uciekła wraz z dziećmi. Została odcięta od pieniędzy oligarchy i pojawiły się problemy finansowe. Rosja zajęła dom rodzinny kobiety i wystawiła go na aukcję. Niedługo później dostała umowę; jeśli zgodzi się na nie żądanie od oligarchy alimentów, może zostać w swoim domu jeszcze... rok. Przerażona sytuacją zgodziła się na kontrakt. Obecnie Aleksandra wraz z dziećmi mieszka w Wielkiej Brytanii, natomiast Pugaczow wciąż kryje się w zamku we Francji.