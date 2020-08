WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najtańszy sport. Wystarczą buty, a kilogramy lecą same... Masz mało czasu, chcesz schudnąć albo poprawić sylwetkę, a liczysz na zauważalne efekty w ciągu pierwszych tygodni? Bieganie sprawdzi się najlepiej. To sport, w który nie trzeba dużo inwestować. Najważniejsze są i podkreśla to każdy, właściwe buty. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bieganie przyniesie zauważalne efekty szybciej niż myślisz... (Adobe Stock) Szybki sposób na odchudzanie - zacznij od dziś Upały mijają, aktywność fizyczna na siłowniach to nadal nie wszędzie jest możliwa, a długi czas w domu wywarł niekorzystny wpływ na niejedną sylwetkę. Jakaś forma aktywności jest niezbędna, a w kategorii tych ogólnie dostępnych i możliwych do dostosowania dla osób o różnej kondycji w różnym wieku i dysponujących niewielką ilością czasu na przód wysuwa się jedna. Bieganie. Dystans, tempo i czas dają się dopasować do każdego. Aby przygoda z tą aktywnością potrwała jak najdłużej i aby dobrze zacząć, należy określić, na jakiej powierzchni będziemy biegać. To istotne w doborze stopnia amortyzacji butów. Inne sprawdza się na długie dystanse na leśnej drodze, a inne na krótszych dystansach na utwardzanej powierzchni. Po biegu stopy i stawy bolą? Możliwe, że amortyzacja podeszwy i bieżnika jest za słaba. Wkładka ma znaczenie Mokra stopa zostawia na podłożu ślad o określonym kształcie. W zależności od tego, jakie ślady zostawiają twoje stopy, profilowanie wkładki do butów do biegania będzie wyglądało inaczej. Jeśli odcisk jest bardziej płaski, mówimy o stopie pronującej, jeśli odciskają się zewnętrzne krawędzie stopy, palce i pięta, jest ona supinująca. W pierwszym przypadku potrzebne są specjalne, często oznaczone innym kolorem wstawki stabilizujące. W drugim wystarczy odpowiednia amortyzacja stopy, podobnie jak w przypadku odcisków pośrednich, które są typowe dla stopy neutralnej. Także rozmiar butów do biegania powinien być odpowiedni - taki, aby palce nie były zanadto ściśnięte, przy naturalnym ruchu stóp w czasie biegu. Jakie buty do biegania na początek W pewnym sensie początkującym biegaczom wystarczą sportowe buty ze średniej półki cenowej, ale wiele osób rozumie to zbyt dosłownie. Na tym dodatku nie należy oszczędzać (za bardzo) z kilku względów. Pierwszy z nich i najbardziej oczywisty to trwałość, bo tanie buty do biegania rozpadną się bardzo szybko, kolejna to wentylacja, której nie zapewnią nam modele wykonane z tanich, syntetycznych materiałów i trzeci powód – bardzo ważny – amortyzacja niezbędna do utrzymania stawów w dobrej kondycji i zapobiegająca urazom. Nie przepłacaj, ale kupuj mądrze W czasie biegu, zwiększania dystansu i tempa, a także przy zmianach kierunku biegu silne eksploatujesz stawy. Wybór modelu o zwiększonej amortyzacji, konstrukcji zapiętka czy dodatkowych opcjach (np. z pianką zapamiętująca kształt stopy) mogą zniwelować skutki intensywnej aktywności, a nawet zapobiegać urazom. Modele wycenione na kilkaset złotych to na początek nie wydatek obowiązkowy, a dodatkowa możliwość zabezpieczenia. Im lepsze przygotowanie, tym lepiej zniesiesz początkowe trudności – chodzi tu nie tylko o obuwie, ale też dobrą rozgrzewkę przed i staranne rozciąganie po biegu. Wygodne, sportowe buty sprawdzą się nie tylko podczas wymagających treningów, ale również na co dzień. Doceniają je aktywne osoby, a także mamy szukające dobrych, odpowiednich dla aktywnych, małych stópek butów. Zwróć uwagę na solidne, dobrze wyprofilowane buty o dużej trwałości w atrakcyjnych cenach, warto skorzystać z okazji, przygotowując szkolną wyprawkę. Warto pamiętać, ze sportowe buty to nie to samo co przeznaczone do biegania czy innych aktywności, choć mogłoby się wydawać, ze większość solidnych sneakersów zapewnia podobny komfort.