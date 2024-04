Nosi je zamiast legginsów. Stylizacja Kwaśniewskiej to majstersztyk

Halejcio też je nosi

Klaudia Halejcio poszła o krok dalej. Aktorka postawiła na czarny total look, jednocześnie prezentując eleganckie oblicze luźnych spodni z szeroką nogawką. Najciemniejsza z barw podkreśliła jej urodę i nadała stylizacji szykownego wyrazu. Do czarnych spodni Klaudia Halejcio dobrała górę z dekoltem w kształcie litery "V", który optycznie wydłużył szyję. Taki zestaw to świetna opcja na wieczór.