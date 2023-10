"Najzabawniejszy człowiek Ameryki" skończył 80 lat. Latami walczył z nałogiem

Aktor nie mógł sobie poradzić z dwoma nałogami. Zaczął brać narkotyki i pić alkohol, co wymykało mu się spod kontroli. W międzyczasie rozwiódł się z drugą żoną. To wszystko wpłynęło na niechęć scenarzystów do zatrudniania gwiazdora. Stanął jednak na nogi i w 1983 roku pojawiła się komedia z jego udziałem "W krzywym zwierciadle: Wakacje". To właśnie Chevy Chase w latach 80. ubiegłego wieku był jednym z najlepiej opłacalnych aktorów. Niestety później zaczęły się schody. Regularnie pojawiał się w innych produkcjach, ale nie był w stanie powtórzyć sukcesu. Ameryka potrzebowała innego humoru.