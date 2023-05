Naklejała ją większość Polaków. Mało kto wie, co oznacza

Naklejki na samochody jeszcze nie tak dawno temu były lubianą przez kierowców ozdobą. Dziś już coraz rzadziej się na nie decydujemy. Jeżeli natkniemy się na ten symbol, dobrze jest jednak wiedzieć, co oznacza. Za rybą kryje się pewna informacja o kierowcy.

Naklejenie ryby na tył pojazdu wiąże się bowiem z wierzeniami jego właściciela. Jeżeli przed nami jedzie auto z naklejką-rybą, mamy do czynienia z wyznawcą religii chrześcijańskiej. Ryba była symbolem Jezusa Chrystusa. Co ciekawe w tym przypadku przydatna jest znajomość języka starogreckiego, gdyż słowo "ichtys" oznaczało rybę. Wyraz ten składa się na dobrze znane chrześcijanom wyrażenie "lesus Christos, Theou Yios Soter", czyli "Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel".

Istniały też naklejki o bardziej humorystycznym znaczeniu. Pamiętacie "szybciej nie pojadę" czy "diesel musi dymić"? Bardziej krytyczni kierowcy wybierali dosadniejsze hasła, zwracając uwagę na to, by zachować na drodze bezpieczeństwo i jeździć zgodnie z przepisami. W takich przypadkach "pośpiech poniża" oraz "motocykle są wszędzie" to jedne z łagodniejszych napisów.