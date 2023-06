Nakryła męża pod prysznicem. Zrobiło jej się przykro

Seksuolożka zwraca również uwagę na ważną kwestię dotyczącą popędu. - Popęd to w pewnym sensie fizjologiczna funkcja, po której w przypadku kobiet musi nastąpić pożądanie. Mówimy o nim, że to jest popęd nakierunkowany na obiekt, czyli konkretnego mężczyznę. Natomiast mężczyźni mają po prostu popęd i muszą go zaspokoić wtedy, gdy czują nierozładowane napięcie. Mogą to zrobić szybciej i prościej w pojedynkę, w czasie masturbacji niż w czasie zbliżenia z partnerką, które wymaga od nich znacznie więcej zachodu — tłumaczy ekspertka.