Nałóż na deskę sedesową. W mig uporasz się z brudem i kamieniem

To ważne, by dokładnie usuwać z deski sedesowej wszystkie zabrudzenia i ją regularnie dezynfekować. Zwłaszcza, że często pojawia się na niej także kamień. Zazwyczaj do jego usunięcia używamy specjalistycznych środków chemicznych, jednak może zdarzyć się tak, że akurat nie mamy ich pod ręką. Bez obaw – istnieje inny sposób, by się z nim rozprawić.