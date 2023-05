Nałóż na łokcie i zostaw na kwadrans. Uciążliwy problem zniknie

Przyczyny suchej skóry na łokciach - zła dieta

Brak wystarczającej ilości wody w diecie lub zbyt duża ilość soli i cukru mogą prowadzić do odwodnienia organizmu, co z kolei może prowadzić do wysuszenia skóry. Pamiętaj, aby regularnie się nawadniać - najlepiej czystą wodą lub wodą z cytryną. Sprawdź, czy codziennie dostarczasz do organizmu wystarczającą dawkę witamin i minerałów, wprowadź do diety owoce i warzywa.