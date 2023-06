Namocz pięć minut. Szybko sobie podziękujesz

Zanurz w tym truskawki. Dzięki temu będą świeże przez długi czas

Jak więc myć truskawki, żeby pozbyć się z nich wszelkich zanieczyszczeń? Zaraz po przyjściu do domu, przełóż truskawki do miski bądź do durszlaka. Następnie, wlej do miski zimną wodę i dodaj do niej octu spirytusowego w proporcji 3:1. Do tak przygotowanego roztworu wrzuć truskawki i pozostaw je tak na przynajmniej pięć minut.