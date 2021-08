Namówił ją na eksperyment łóżkowy. To był początek końca związku

W moim doświadczeniu, jeżeli para trafia na terapię, to to sugeruje problem. Jednak na warsztatach i szkoleniach spotykam ludzi, którzy dziwią się, że można się znudzić seksem. Oni praktykują wiele form bliskości, nie zamykają się i wówczas to scala ich relację. Trzeba dać przyzwolenie na to, że ciało partnera będzie seksualizowane przez inne osoby. Dla jednych to będzie atrakcyjne, pikantne, ciekawe na jakiś czas. Dla innych będzie to przekroczenie granicy. Godzą się na eksperyment, bo fantazjowały o tym, ale w praktyce jest to trudne do przejścia.