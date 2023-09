Namówili ją na dziecko. Teraz nie chcą zajmować się wnukami

– Odwiedziny, telefony tak, ale już zostać z którymś z chłopców na parę godzin to zawsze był problem. Najgorzej było, jak wróciłam do pracy. Dzieci nie chodziły jeszcze do przedszkola. Liczyliśmy na moich rodziców, ale powiedzieli mi wprost, że nie czują się na siłach, żeby zajmować się wnukami. Drudzy dziadkowie mieszkają za granicą. Ostatecznie zapisaliśmy synów do żłobka - opowiada kobieta.