Narodowy Spis Powszechny – wszystko, co musisz wiedzieć

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?

Połowa pytań ma dotyczyć stanu posiadania, tj. rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania czy domu, liczby osób mieszkających pod wskazanym adresem oraz tego, jak długo mieszkamy w danym miejscu. W spisie znajdują się też pytania dotyczące narodowości czy przynależności do wspólnoty etnicznej.

Dlaczego Narodowy Spis Powszechny jest ważny?

W jaki sposób można dołączyć do spisu?

Aby samodzielnie dołączyć do spisu można wejść na stronę www.spis.gov.pl i wypełnić formularz. To znacznie przyspieszy procedurę, która ze względu na pandemię i tak została wydłużona. Formularz można wypełnić w ciągu 14 dni od daty pierwszego zalogowania się w systemie.

Jeżeli ktoś nie może wypełnić spisu przez internet, może to zrobić w najbliższym urzędzie gminy lub zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon.

