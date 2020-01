WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera góry + 3 nartysnowboardAustria 47 min. temu Narty z dziećmi w Austrii Wiele rodziców, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli zimowego wyjazdu na narty ze swoimi pociechami, dopadają wątpliwości czy jest to najlepszy pomysł – kwestie organizacyjne potrafią przytłoczyć, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi wyjazd zagraniczny na narty z dziećmi. Aby rozwiązać wszelkie rozterki oraz pomóc w podjęciu decyzji, poniżej przedstawiamy czym może stać się Austriacka zimowa przygoda. Podziel się (Materiały prasowe) Dlaczego Austria? Powodów jest wiele a najważniejsze z nich kryją się pod słowem Tyrol. Już sama nazwa tego miejsca zapowiada wyjątkowe, inne od znanych nam, doświadczenia. Ponad połowę kraju pokrywa najwyższy łańcuch górski w Europie – Alpy, z tego powodu Austria jest jednym z tak zwanych krajów alpejskich. Szczyty Alp osiągają wysokość niemal 4000 m n.p.m. co ma znaczący wpływ na panujący tam klimat i świetne warunki do uprawiania sportów zimowych oraz bardzo długi sezon. Niektóre miejsca, takie jak lodowiec Hintertux w dolinie Zillertal to niekończące się zimowe szaleństwo. Tam sezon trwa cały rok. Materiały prasowe Podziel się Austria stawia na zimową turystykę i robi to w bardzo dopracowany i oddany sposób. Zapewnia oraz z roku na rok rozwija niezliczone ośrodki wypoczynkowe dostosowane do najbardziej wymagających potrzeb, tysiące kilometrów tras narciarskich i turystycznych, kolejki gondolowe z najwyższą Gletscher Express, która dowozi do również najwyżej położonej kawiarni Cafe 3440 na wysokości 3440 m n.p.m., wyciągi, tory saneczkowe i wiele innych atrakcji, takich jak skocznia Bergisel, która jest miejscem zawodów w Turnieju Czterech Skoczni, czy jedyna tego typu budowla jak Alpinarium w Galtür, która jest jednocześnie muzeum poświęconym lawinie jaka nawiedziła miasto w 1999 roku oraz zaporą zabezpieczającą przed kolejną podobną tragedią. Cała infrastruktura jest przemyślania i pozwala na wygodne przemieszczanie, oferując przy tym dodatkowe doświadczenia. Przykładowo z centrum stolicy Tyrolu – Innsbrucka, można dostać się kolejką linową do regionu Nordkette (2000 m n.p.m.), który również obfituje w trasy o różnych stopniach trudności, jak również park linowy. Wśród regionów, które są ukierunkowane na potrzeby rodzin z dziećmi w pierwszej kolejności należy wymienić lodowiec Stubai, którego region wielokrotnie odznaczany był w kategorii „Przyjazny dla rodziny”. Warunki w znajdujących się tam ośrodkach, zostały stworzone z takim namysłem, że rodzinny wypoczynek z dziećmi, wbrew wszelkim doświadczeniom stanie się jednym z najpiękniejszych przeżyć, które upłynie zbyt szybko a chęć powrotu będzie ogromna. W głównej ofercie znajdują się liczne szkółki i przedszkola narciarskie, kursy czy warsztaty. Sam region oferuje trasy od łagodnych dla osób początkujących po te dla zaawansowanych. W naukę wplatane są konkursy i nagrody za osiągnięcia w jeździe na nartach, które powodują dodatkową mobilizację wśród dzieci a rodzice zyskują czas dla siebie. Materiały prasowe Podziel się Specjalne udogodnienia, takie jak darmowe karnety dla najmłodszych i liczne zniżki w restauracjach, hotelach czy na dodatkowych atrakcjach są charakterystycznym i stałym elementem dla regionów związanych z wypoczynkiem rodzinnym. Kiedy najmłodszych urlopowiczów dopadnie zmęczenie narciarskimi przygodami, takie miejsca zapewniają wiele dodatkowych atrakcji, które stanowią idealny przerywnik i zapewnią wspomnienia, które staną się tematem opowieści na szkolnych korytarzach – tworzenie śnieżnych zamków, możliwość odwiedzenia lodowej krainy jak Alpeniglu w Brixental, alpejskie zoo w Innsbrucku, czy możliwość zobaczenia ponad 100 trzytysięczników z platformy widokowej Top of Tyrol, to mnogość doświadczeń, które ciężko odnaleźć w innych miejscach. Kolejnym miejscem, które ukierunkowane jest na potrzeby rodziców z dziećmi jest region Schladming. Tutaj nauka jazdy odbywa się przez zabawę z udziałem licznych narciarzy przebranych za maskotki. Bardzo ciekawym miejscem jest również Galijska Wioska Narciarska na górze Garlsterberg, do której dojeżdża się na kilkunastometrowym rychłym dywanie. Warto również wspomnieć o Rodzinnym Ski Parku Misia Bibo, który znajduje się w Obertauernt w Alpach Centralnych. Miejsc i atrakcji jest wiele, wszystkie z nich to gwarancja niezapomnianych przeżyć i dobrej zabawy. Tu nie ma złych wyborów, jest jedynie kwestia kolejności doświadczeń. Materiały prasowe Podziel się Zimowy wypoczynek w Austriackich górach to czas spędzony w śnieżnej krainie, którego powtórki nie będą mogły się doczekać zarówno dzieci jak również rodzice. Regiony przygotowane na najmłodszych zorganizują zarówno wspólny, rodzinny czas i przygody, ale również dzięki szkółką i przedszkolom, pozwolą rodzicom na ich własny, osobisty relaks. Sposób w jaki zorganizowany jest tam wypoczynek sprawia, że uprawianie sportu w naturalnych warunkach, wśród majestatycznych widoków przestaje być przymusową aktywnością fizyczną a niezauważalnie zamienia się w zdrową, rozwijającą umysł i ciało rozrywkę. Polub WP Kobieta