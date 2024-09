Nowa grafika Damięckiej. Zaapelowała o wsparcie dla powodzian

Matylda Damięcka to nie tylko aktorka i wokalistka, ale także utalentowana ilustratorka, która do lat dzieli się w sieci swoimi postrzeżeniami na temat bieżących wydarzeń z kraju i ze świata. Autorskimi grafikami dzieli się na swoim instagramowym profilu, który obserwuje prawie 280 tys. osób.

Tym razem postanowiła w swojej pracy nawiązać do powodzi, która dotknęła południowo-zachodnią Polskę i pozbawiła dachu nad głową wielu ludzi. Obrazek chwyta za serce. Matylda Damięcka opublikowała grafikę, na której widać siłę żywiołu, m.in. zatopiony samochód.

W opisie artystka poprosiła internautów o wsparcie. "W Warszawie i wielu miastach w Polsce zbierane są artykuły pierwszej potrzeby dla osób dotkniętych powodzią na zachodniej części kraju. Potrzebne są woda do picia w butelkach, środki czystości oraz sucha żywność, a lista na bieżąco będzie aktualizowana. Rzeczy możemy przekazywać do magazynu Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" na ulicy Koszykowej 81 (wjazd przez bramę od ulicy Raszyńskiej)" - czytamy na Instagramie.

