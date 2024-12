Narzeczony nie chce uprawiać z nią seksu. Trzy możliwe powody

27-letnia kobieta ma problem z narzeczonym. Mężczyzna nie chce bowiem uprawiać z nią seksu. Co więcej, kiedy dochodzi między nimi do zbliżenia, nie jest ono dla niej w pełni satysfakcjonujące. Psycholog postawił sprawę jasno.

Serwis Onet Kobieta, cytując za dziennikiem "Welt", przybliżył historię pewnej 27-latki, której brakuje kontaktów seksualnych z narzeczonym. Mężczyzna nie wykazuje w tej kwestii żadnej inicjatywy. To z kolei zaczyna jej bardzo przeszkadzać. Psycholog i doradca małżeński Christian Thiel zdradził, że jej ukochany może rezygnować z seksu z kilku powodów.

Nie jesteś w jego typie

Christian Thiel przyznał, że wielu mężczyzn traci zainteresowanie seksem. To z kolei może nie podobać się ich partnerkom, które mają na niego ochotę. Dlaczego niektórzy panowie nie chcą kochać się ze swoimi kobietami?

Okazuje się, że czasami osoby, z którymi się spotykają, mogą ich nie pociągać. Co więcej, mężczyźni mogą nawet nie do końca zdawać sobie z tego sprawy. Choć często panie, z którymi się wiążą, wydają się im być idealnymi partnerkami, nie oznacza to, że są dla nich wystarczająco pociągające.

Nie chcą uprawiać seksu z konkretnych powodów

Specjalista nie ukrywał, że istnieje także grupa mężczyzn, która nie chce uprawiać seksu ze swoimi partnerkami, bo czuje się od nich z różnych powodów gorsza. Zdarza się, że kobieta ma lepszą pracę i więcej osiągnęła. Niestety to ze względów kulturowych może negatywnie odbić się na libido mężczyzny, któremu od dziecka wmawia się, że to właśnie on powinien być głową rodziny i zapewniać jej wszystko, czego potrzebuje.

Ogromny wpływ na życie erotyczne pary ma także pornografia. Mężczyźni, którzy często po nią sięgają, mogą mieć zbyt wygórowaną wizję tego, jak powinien przebiegać stosunek seksualny. Kiedy okazuje się, że rzeczywistość znacznie różni się od tego, co widzieli w różnego rodzaju filmach, mogą być bardzo tym zawiedzeni.

"Nie radzą sobie wtedy z prawdziwą seksualnością. Ich penis jest mniejszy niż u aktorów porno. Nie uprawiają seksu tak długo. Pornografia wywiera na nich presję wydajności. I ta właśnie presja sprawia, że prawdziwa seksualność jest dla nich trudna" - cytuje słowa psychologa Onet Kobieta.

