Naskoczyli na niego w Cannes. Zdjęcia z awantury krążą w sieci

Ostatnio małżonkowie pojawili się razem na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie aktor promuje "Asteroid City", najnowszy film Wesa Andersona, w którym zagrał jedną z głównych ról. Zanim jednak gwiazdorska para zapozowała fotoreporterom do zdjęć, na czerwonym dywanie doszło do incydentu.

Anonimowy mężczyzna, najprawdopodobniej pracownik obsługi festiwalu, podszedł do Hanksa i Wilson, by coś im przekazać. Krótka wymiana zdań ewidentnie nie przypadła im do gustu. Na zdjęciach z imprezy możemy zobaczyć wzburzonego aktora i jego wyraźnie zdenerwowaną żonę.