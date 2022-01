Natalia Kukulska już nie chodzi do kościoła. "Żywcem obdarli mnie ze skóry"

"Idzie za tym ogromna ilość nienawiści i opluwania drugiego człowieka (...). Ta sytuacja jedynie może utwierdzać, by od takiej wspólnoty trzymać się z daleka. Oczywiście wiem, że Kościół to ludzie i na szczęście jest wielu wspaniałych. Łączenie się we wspólnotę z ludźmi, którzy mają w sobie tyle jadu "w imię Boga" - czym to się różni od tych wyznań, w których w jego imię się zabija? To jest już naprawdę cienka granica. Bo nawet gdybym odeszła, to moja sprawa i moje prawo" - podkreśla.