Książę William ma problemy wychowawcze. Mały George jest pod stałym nadzorem taty

Książę William i księżna Kate dbają o to, by spędzać z dziećmi każdą wolną chwilę

We wcześniej udzielanych wywiadach zarówno Kate, jak i William podkreślali, że czas spędzony z dziećmi jest bezcenny. Pociechy rosną jak na drożdżach i bardzo się zmieniają. Pokazują coraz to nowsze oblicza swych osobowości. Technologia czasem utrudnia nadążanie za całą trójką, dlatego też do rodzinnych tradycji rodziny należą wspólne zabawy na świeżym powietrzu.