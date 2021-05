Natalia Kukulska o relacji z teściową. "Bardzo czekała aż się przełamię"

Ze względu na stratę mamy w bardzo młodym wieku, Kukulska początkowo nie była w stanie zwracać się do teściowej per "mamo". Sytuacja była dla obu pań przykra, ale teściowa wspierała synową i cierpliwie czekała, aż Natalia z czasem do wszystkiego się przyzwyczai i nie będzie miała większych oporów.