Will Smith w "najgorszej formie". Zdjęcie zdobyło ponad milion polubień!

Will Smith to amerykański gwiazdor, który szczyt swojej popularności osiągnął w latach 90. XX wieku, choć w późniejszym czasie wielokrotnie udowodnił, że doskonale radzi sobie z powierzonymi rolami. Regularnie możemy podziwiać go w wielu kinowych hitach, choć nie wszystkie zdobywają tak przychylne komentarze, jak pierwsze filmy ze Smithem.