Stephanie Winston Wolkoff wygrała z Trumpami. Była asystentka cieszy się ze zmiany władzy

Była asystentka opowiada o pozwie

Pozew przeciwko Stephanie Winston Wolkoff wpłynął pod koniec października 2020 roku. Departament zarzucił, że w książce "Melania and me" autorka złamała umowę, którą wcześniej podpisała w związku z podjęciem pracy w administracji prezydenckiej. Ostatecznie nowi prawnicy uznali, że pozew jest bezzasadny.

Także prawniczka Wolkoff napisała, że jest zadowolona z podejścia do pozwu: "Ta sprawa nigdy nie powinna była zostać wniesiona" skomentowała mecenas Lorin L. Reisner. Warto dodać, że Stephanie Wolkoff poznała po raz pierwszy Melanię w 2003 roku, a po wyborach w 2016 roku przeniosła się do Waszyngtonu.

W Białym Domu Wolkoff przez lata była uważana za kluczową asystentkę pierwszej damy. Książka powstała już po wyrzuceniu przyjaciółki Melanii z zajmowanego stanowiska – prezydentowi nie spodobała się krytyczna postawa kobiety do jego poczynań. "Melania and me" opiera się na nagranych rozmowach, mailach i wiadomościach tekstowych.