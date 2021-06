Natasha Obama kończy 20 lat. Nie poszła w ślady rodziców

Urodziny Sashy

Obecnie starsza Maila ma już 23 lata, a Sasha świętuje teraz swoje 20. urodziny. Właściwie to młodsza pociecha Obamów ma na imię Natasha, ale rodzice tak bardzo przyzwyczaili się do zdrobnienia, które nadali jej, gdy była mała, że do dziś zwracają się do niej "Sasha".