Natasza Urbańska zaskoczyła. Takiej jej jeszcze nie widzieliśmy

Fani są zachwyceni. Porównali ją do Natalii Oreiro w "Zbuntowanym aniele"

Wyjątkowy look Urbańskiej spotkał się z gorącym przyjęciem internautów. "Walk like a gorgeous woman" - sprostował jej opis jeden z użytkowników. "Niczym zbuntowany anioł️! Cambio dolor!" - podkreśliła inna komentatorka, porównując Urbańską do głównej bohaterki popularnej telenoweli sprzed lat.