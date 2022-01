Natasza Urbańska zaprzecza plotkom. "To wyssane z palca"

Natasza Urbańska to artystka niezwykle wszechstronna. Bardzo dobrze tańczy, śpiewa i jest, bez wątpienia, wybitną osobowością sceniczną. Teatr do jej drugi dom, dzięki któremu odnalazła miłość życia. To właśnie w Studio Buffo, mając zaledwie 13 lat, poznała swojego przyszłego męża, Janusza Józefowicza.